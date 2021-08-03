Пошалили: обращение ведущего Первого канала к президенту без цензуры попало в эфир

Телеведущий Александр Гордон стал новым гостем ютуб-шоу "вДудь" и рассказал о своей карьере в шоу "Мужское и женское" на Первом канале, а также о том, как все начиналось.
Гордон стоял у истоков телевизионной и радио журналистики. В то время СМИ запускали многие экспериментальные проекты, которые имели колоссальный успех у аудитории. Об одной из передач на радио "Серебряный дождь" Гордон поведал в студии шоу Юрия Дудя.
"У нас была рубрика "10 минут с президентом". Получилась она так. Журналист Сергей Медведев, который был пресс-секретарем у Бориса Николаевича Ельцина, приехал на какое-то день рождения "Дождя" и сказал: "Борис Николаевич, когда едет на работу, слушает только вас. Ну и все. У меня был приятель на Рублевке. И вот когда кортеж выезжал, а ехать им было 17 минут, посчитали, мы включали прямой эфир "10 минут с президентом". То есть любой человек, который позвонил в эфир, мы же знаем, что Ельцин слушает, имел возможность без цензуры обратиться к Борису Николаевичу. Шалили", – рассказал Гордон.
Также Гордон рассказал Дудю, как узнал о замене Екатерины Стриженовой в шоу "Они и мы". Ведущий был удивлен решением руководства поменять его коллегу на другого человека.
Напомним, Александр Гордон и Екатерина Стриженова работали на Первом канале с 2013 по 2014 год. Сначала они вели программу "За и против", потом "Они и мы". Формат передачи часто менялся, в итоге Стриженовой нашли замену. Тогда он начал работать с Юлией Барановской.
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