Появилась информация об уходе Земфиры: Больше не хочу

Артистка написала, что в нашем мире наступили темные времена. Для общения с поклонниками она выбрала белый цвет шрифта на черном фоне без принятых в "историях" личных блогов ярких фотографий и эмодзи. Певица указала, что перестала понимать, что происходит. Ей часто предлагают перейти на выступлений в дистанционном режиме, но, как сообщает РИА ФАН, она осознает, что за это придется платить ей самой,
По мнению Земфиры пандемия уничтожила ее профессию. "Больше ничего не хочу: ни концертов, ничего", – заявила вдруг популярная артистка. Она подчеркнула, что билеты, которые пропали, не сравнятся с исчезновением целой профессии.
Исполнительница отметила, что в прошлом году планировала выступления на девяти фестивалях, но выступила дважды. В этом году она выпустила новый альбом и была готова показать новую программу, но пока не случилось ни одного концерта. "Устала работать вхолостую", – отчаялась певица.
Земфира честно призналась, что у нее отпускаются руки. Она указала, что играть для "двадцати пиратов" и нескольких сознательных людей она не намерена. Однако артистка продолжит писать. Она рассказала, что в концерты больше не верит, но призвала всех сделать прививку. Также звезда анонсировала "грандиозный проект" своей подруги и коллеги, Ренаты Литвиновой.
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