"Отторжение плода": у мечтающей о малыше Варнавы произошел выкидыш

36-летняя актриса стала гостьей ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики" и ответила на самые интересные вопросы зрителей. Выяснилось, что многих поклонников очень интересует, почему у женщины до сих пор нет детей. Очень животрепещущим этот вопрос оказался и для самой Екатерины Варнавы.
Актриса призналась, что она всегда хотела детей и однажды даже успела представить себя с большим животом. Какое-то время назад юмористка уже была беременна, но узнала о своем положении лишь на третьем месяце и тогда же случился выкидыш.
"Было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро," – разоткровенничалась знаменитость.
Екатерина очень любит малышей и надеется в скором будущем испытать радость материнства, но пока забеременеть не удается. Артистка, пережившая выкидыш, призналась, что вопросы окружающих о том, когда она собирается рожать, выбивают ее из колеи. Раньше юмористка слышала такие вопросы чуть ли не ежедневно и воспринимала их как настоящий плевок в душу.
Сейчас Екатерина Варнава состоит в романтических отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Влюбленные пока не собираются играть свадьбу, однако юмористка хотела бы стать матерью детей своего избранника и очень надеется на чудо.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как охваченная яростью Екатерина Варнава врезала незнакомке.
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