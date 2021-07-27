"Невыносимо больно": Охваченная яростью Варнава врезала незнакомке

Скандальная ситуация задела артистку за живое. Екатерина Варнава жестко раскритиковала россиянку, которая прогнала детей-аутистов.

Недавно в Сети распространили видео, где женщина возмущается из-за инклюзивных детей, которые пришли играть на общую площадку в одном из жилых комплексов Санкт-Петербурга. "Вы нам тут не нужны, ясно? Развивайте своих детей где-нибудь в другом месте", — объявила героиня ролика женщине, которая сопровождала группу особенных ребят. Провокационные речи петербурженки вызвали волну общественного негодования, и не обошли стороной Екатерину Варнаву.

Звезда шоу Comedy Woman выразила мнение о россиянке, решившей убрать с детской площадки воспитанников центра помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В инстаграм-аккаунте Екатерина Варнава написала гневный текст о том, как плохо поступила героиня скандального ролика.

Актриса заявила, что противница детей-аутистов создает и распространяет моральное зло, и от таких людей, как она, нужно огородить мир. Екатерина Варнава призналась, что ей стыдно из-за поведения агрессивно настроенной женщины. "Невыносимо больно, если ребята из центра наблюдали эту картину. Хочу сказать в тысячный раз банальную аксиому — ни один ребенок не заслуживает такого отношения!" — подчеркнула звезда Comedy Woman. Знаменитость призвала россиян взращивать в себе добро.

По мнению звезды, бесполезно массово поднимать вопросы толерантности, понимания и сопереживания, если до сих пор остаются личности, которые позволяют себе такого рода выступления. "Самое страшное, они тоже воспитывают своих детей", — выразилась Екатерина Варнава. Артистка переживает за общество и надеется, что моральные ценности и убеждения людей будут достойными.