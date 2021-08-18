"Тройничок": фото Варнавы с двумя красавцами вызвало вопросы

36-летняя Екатерина Варнава не замужем. Артистка не боится провоцировать публику и вызывать о себе разные домыслы. Вот и на этот раз она вызвала ажиотаж в Сети снимком в горячих объятиях двух актеров.
Знаменитость снялась с Максимом Стояновым и Кириллом Кагановичем. Екатерина Варнава позирует с томным взглядом и прислоненной к губам рукой. В подписи к фото звезда отметила, что "выживут только любовники", а она – не доживет. Что именно имела в виду, артистка не объяснила.
Снимок вызвал множество вопросов. Многие фолловеры предположили, что Екатерина Варнава любит "запретные" отношения сразу с двумя мужчинами. "Тройничок", "Хоть кто-то из звезд любит МЖМ", "Горячо", – высказались россияне.
Напомним, у Екатерины Варнавы были долгие отношения с ведущим Дмитрием Хрусталевым и хореографом Константином Мякиньковым. А около года назад стало известно о романе знаменитости с режиссером Александром Молочниковым. Отметим, что звезда Comedy Woman не стесняется смелых съемок и с их помощью периодически подогревает интерес публики к своей персоне.
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