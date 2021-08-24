"Я остался один, без денег": Олег Майами оказался в ужасном положении

Олег Майами поделился воспоминаниями о трудном периоде жизни. Некоторое время назад певец перестал сотрудничать с продюсерским центром Максима Фадеева.



Артист ушел от наставника со скандалом. В результате он остался почти без денег. "Я остался один, без денег, без музыки", – поделился исполнитель. Олег Майами не знал, как жить дальше и ушел в депрессию на несколько месяцев.

Вокалист ел в "Макдональдсе", потому что на большее ему не хватало средств. В какой-то момент у него появились страшные мысли о том, чтобы сделать что-то с собой. к счастью, он нашел в себе силы обратиться к Максиму Фадееву и объяснил свое бедственное положение.

Встретившись с Олегом Майами, продюсер пришел в ярость. Он кричал на экс-подопечного и матерился. Певец признался, что понимал наставника. Максим Фадеев вернул исполнителю права на песни, и он включился в работу.

Со временем исполнитель встал на ноги и собрался с силами. Певец снова вернулся в работу. Но иногда его огорчают нападки хейтеров. В частности. во время романа с Айзой Анохиной артиста называли альфонсом. Олег Майами отметил, что ему действительно иногда поступали предложения интимного характера за деньги, но он отказывался.