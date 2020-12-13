Достал детородный орган: Анохина и Майами занялись сексом в публичном месте

Анохина и Майами снялись в шоу "Проверка". В рамках программы знаменитости ответили на вопросы о личной жизни на детекторе лжи.
Подключенная к полиграфу Айза внезапно разоткровенничалась. Светская львица поведала, что переспала с Олегом на первом свидании. Анохина и Майами собирались в кино, но до зала так и не дошли. Влюбленные занялись сексом в припаркованной машине в публичном месте.
"Я поцеловалась, а он член достал", – сказала Айза.
Светская львица поведала, что ее партнера щедро наградила природа. У Майами такой большой агрегат, что порой Анохина чувствует дискомфорт после близости. Айза и Олег много занимаются сексом.
Анохина сказала также, что не боится потерять избранника. Дескать, она безболезненно примет его уход к другой. Детектор лжи между тем показал, что Айза лукавит. Узнав о страхе возлюбленной, Майами попытался ее успокоить. Олег обнял светскую львицу.
Отвечая на вопросы шоу, Айза Анохина сообщила, что Олег Майами несдержанный и инфантильный. Порой избранник устраивает истерики. Певец не стал отрицать слова зазнобы.
Отметим, что Айза Анохина и Олег Майами встречаются уже несколько месяцев. Знаменитости периодически устраивают друг другу скандалы, то и дело расстаются, а потом мирятся.
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