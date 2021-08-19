"Все одно и то же": двойник МакSим ужаснулась мистическим совпадениям

Екатерина впервые рассказала о знакомстве со звездной. Также она призналась, что ее жизнь начала повторять судьбу Марины Абросимовой.
Девушки встретились в 2011 году на концерте в Риге. Их схожесть сразу отметили фанаты певицы МакSим. Совместные ролики и снимки Кати и Марины до сих пор набирают миллионы просмотров.
Моисеенко поведала, что даже перекрасила волосы в черный цвет и поменяла стиль, чтобы отличаться от знаменитости. Когда исполнительница находилась в коме с двусторонней пневмонией, ее двойника звали на разные ток-шоу, но она отказывалась.
Девушка отметила, что не знала ничего эксклюзивного о состоянии артистки, потому считала лишним пиариться на болезни звезды. Она уверена, что певице МакSим не понравилось бы, если бы она стала ходить по телепрограммам и давать интервью на эту тему.
По словам Моисеенко, ее жизнь повторяет нелегкую судьбу исполнительницы. Екатерина так же как и Марина перенесла аварию, у нее были мужья и дети. И тогда двойник решила внешне измениться, чтобы злой рок оставил ее. Девушка отметила, что переживает за певицу МакSим.
Напомним, сейчас артистка восстанавливается после тяжелой болезни дома. Ей предстоит длительная реабилитация. Пока знаменитости запрещено петь и летать. После недуга и нахождения в длительной коме ее организм сильно ослаблен.
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