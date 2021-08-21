Противница пластики Голубкина показала лицо после омоложения

Мария Голубкина появилась на публике после пластической операции

Актриса долгое время агитировала за естественное старение и была против любых манипуляций, связанных с омоложением. Однако мнение Марии Голубкиной изменилось и актриса даже сама отдалась в руки врачей. На днях она опубликовала в своем микроблоге фото в повязках, а позже появилась в "Сторис" обновленной.

Подписчики оживились и стали оставлять уйму комментариев. Одни интересуются, какая была процедура, другие же недоумевают, почему артистка изменила свое отношение к естественному старению.

Образ похорошевшей Голубкиной порадовал поклонников. "Классный эффект", "Как называется процедура? Лицо сияет", "Реально виден эффект", "Волшебство (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Никаких официальных заявлений по поводу полярно нового мнения Мария не давала. Подписчики предположили, что процедура была косметической, без операционного вмешательства, против которого всегда выступала Голубкина.

Напомним, актриса утверждала, что искусственное омоложение вскоре выйдет из моды и трендом станет старость. "Сейчас уже модно сохранять индивидуальность. Старость – наше все", – говорила Мария.

Ранее Мария Голубкина оказалась в эпицентре семейного скандала. Считается, что ее отец – артист Андрей Миронов, однако недавно режиссер Николай Щербинский заявил, что папа Голубкиной именно он. Мать артистки не дает комментариев на этот счет. Сама Мария отцом считает Миронова, он же и записан в документах.