В Сеть просочилось имя молодого фаворита Лещенко

Лев Лещенко отправился в путешествие по Европе после тяжелой болезни. Появилась информация, кто стал его спутником.

Заслуженный артист перенес несколько инфарктов, которые стали осложнением после коронавирусной инфекции. После этого Лев Валерьянович практически пропал с глаз поклонников. Недавно певец отправился на отдых, компанию ему составил коллега по цеху Николай Басков. Оказывается, артисты находятся в довольно близких отношениях, для "натурального блондина" Лев Лещенко не только наставник, но и друг. "Мы были на одной волне", - подвел итог поездки Басков.

Певцы отдыхали в Монако и на Сардинии. "Золотой голос" рассказал, что старался всячески поддерживать Лещенко после болезни, поднимал ему настроение анекдотами. Лев Валерьянович, в свою очередь, делился занимательными историями из жизни.

Ранее артист рассказывал, что после перенесенной инфекции у него начались проблемы со здоровьем. Вместе с супругой Лещенко госпитализировали в Коммунарку еще в марте, однако последствия коронавируса проявляются до сих пор. Недавно Лев Лещенко впервые испытал паническую атаку, также он жалуется на потерю концентрации. Врачи считают, что все это, а также четыре инфаркта – осложнения после болезни.

Николай Басков же сейчас находится на "Новой волне" в Сочи в компании Игоря Крутого и Филиппа Киркорова. Лев Лещенко также выступит на гала-концерте конкурса.