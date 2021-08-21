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Шоу-бизнес
"Как же она надоела!": народ плюнул в вернувшуюся с того света МакSим

"Как же она надоела!": народ плюнул в вернувшуюся с того света МакSим

Читатели "Дни.ру" устали от известий о состоянии здоровья недавно вернувшейся домой после долгой болезни певицы МакSим. Это стало ясно из комментариев, которые они оставили под тестом на знание фактов из жизни знаменитости.
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Когда исполнительница находилась в коме, на волоске от смерти, вся страна с замиранием сердца наблюдала за развитием событий. Поклонники молились о выздоровлении Марины Абросимовой. В больнице артистка провела два месяца.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Теперь же, когда исполнительница поборола двустороннюю пневмонию и восстанавливается дома, многие россияне потеряли интерес к ее персоне. Некоторые даже заподозрили, что вся ее болезнь была неким пиар-ходом. В частности, много негативных комментариев оказалось под одной из последних статей о певице МакSим в "Дни.ру".

"Кто такая эта МакSим? Я ее только одну песню знаю", "Сколько же денег ее горе-пиарщицы в кассу занесли? Пусть лучше лечит разрушенную алкоголизмом печень, отказавшее легкое и проблемы с сосудами", "Как же она надоела!", – буквально плюнули в недавно поправившуюся звезду россияне.

Напомним, Марина Абросимова вернулась домой на прошлой неделе. Она была счастлива вновь увидеть и обнять дочерей и других членов семьи. Однако пока артистка не готова полностью вернуться к активной жизни – ей предстоит длительное восстановление.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 00:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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