"Как же она надоела!": народ плюнул в вернувшуюся с того света МакSим

Читатели "Дни.ру" устали от известий о состоянии здоровья недавно вернувшейся домой после долгой болезни певицы МакSим. Это стало ясно из комментариев, которые они оставили под тестом на знание фактов из жизни знаменитости.

прочитано 292 раза