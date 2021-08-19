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Шоу-бизнес
Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

Певица МакSим два месяца была на грани жизни и смерти. Вся страна с замиранием сердца следила за развитием событий.
прочитано 270 раз

К счастью, артистка вышла из комы. На прошлой неделе знаменитость вернулась домой к семье и маленьким дочкам. В личном блоге звезда публикует лишь снимки букетов, которые ей присылают фанаты и коллеги. Она счастлива наконец оказаться рядом с любимыми людьми, но пока не готова полностью вернуться к активной жизни – ей предстоит длительное восстановление.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Пока поклонники гадают, как же выглядит певица после болезни, издание "Дни.ру" предлагает своим читателям пройти тест на знание фактов из биографии МакSим. Например, вы знали, что после переезда в Москву из Татарстана начинающая артистка восемь дней жила на вокзале? Юная певица спала, сидя за столом в пельменной, и пряталась от милиции.

Жмите на кнопку ниже, чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с творчеством и личной жизнью МакSим. Не забудьте поделиться результатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
19 августа 2021, 13:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость833424
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Как же она надоела!!!
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