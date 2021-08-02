Гурцкая отреагировала на заявление о больших проблемах

Исполнительница хита "Ты знаешь, мама" имеет активную общественную позицию и поддерживает больных детей. Диана Гурцкая является одним из основателей и попечителей фонда "По зову сердца".
Организация помогает незрячим и слабовидящим ребятам получить медицинскую помощь, развить творческие способности и добиться успеха в жизни. На днях в Сети появились слухи о том, что Диана Гурцкая задолжала за аренду более полумиллиона рублей.
Певица отреагировала на эту информацию и заверила, что она ложная — никаких проблем у организации нет. Артистка отметила, что "По зову сердца" будет осуществлять деятельность на прежнем месте, поскольку выгонять коллектив никто не собирается.
При этом знаменитость призналась, что финансовый долг за оплату ЖКХ у фонда все-таки есть. По словам Дианы Гурцкая, необходимые средства будут оперативно выплачены.
Звезда рассказала, что сплетни о благотворительной организации стали активно распространяться. Чиновники связались с руководством фонда и прояснили ситуацию. Уполномоченные люди предложили помочь представителям "По зову сердца" решить возникшие недоразумения.
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