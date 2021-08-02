Молитесь: 53-летняя Кабо после тяжелых переломов не может работать

Поклонники 53-летней Ольги Кабо в первое воскресенье августа планировали насладиться ее игрой в спектакле театра им. Моссовета "Опасные связи". Но у судьбы были иные планы...

"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится", – говорил Воланд в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Маркизе де Мертей, которую в постановке Павла Хомского должна была играть Ольга Кабо, тоже не суждено было появиться на сцене.

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"К сожалению, первый раз в жизни вынуждена была отменить спектакль, – сообщила грустную новость актриса. – Получила серьезную травму – сломала два ребра, и никак не смогу сегодня работать".

Кабо настроена оптимистично. "Надеюсь 19 августа уже быть в строю", – говорит она. В этот день в афише театре снова стоят "Опасные связи". Но вот врачи считают, что две недели – слишком малый срок для восстановления при подобных сложных переломах. Специалисты говорят, что болевой синдром может беспокоить пациентку до двух недель. А лечение занимает не менее двух месяцев, когда происходит уплотнение и формирование прочной костной мозоли.

Напомним, Кабо ломала ребра и прежде. Например, в 2007-м она пострадала, участвуя в ледовом шоу "Ледниковый период". Тогда во время репетиции партнер по льду Максим Маринин слишком крепко схватил актрису, чтобы не уронить. Когда у нее начинал ныть бок, она принимала обезболивающие средства и продолжала работать. К врачу же обратилась после того, как покинула шоу. Доктор, оценив рентгеновские снимки, вынес диагноз – перелом.