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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 2 августа

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 2 августа

Поклонники, коллеги и близкие певицы МакSим настроены оптимистично после недавнего известия концертного директора артистки о том, что звезда пошла на поправку.
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Представитель знаменитости Маргарита Соколова и ее пиар-директор Яна Богушевская рассказали о том, что у артистки наметилась положительная динамика в состоянии. По их словам, Марина Абросимова уже пытается самостоятельно дышать, и врачи иногда ненадолго выводят ее из комы.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Сообщалось, что певица МакSим даже пытается общаться жестами. Однако опасность еще не миновала. Звезда находится в больнице с двусторонней пневмонией с середины прошлого месяца. Кроме того, она подключена к аппарату ИВЛ. Долгое нахождение в искусственной коме ослабило организм исполнительницы.

Сейчас состояние певицы МакSим нестабильное. Ей предстоит длительная реабилитация. Ведь легкие 38-летней артистки очень сильно пострадали.

Как писали "Дни.ру", ранее в столичной больнице №52 впервые прокомментировали госпитализацию звезды. Там сообщили, что знаменитость поступила к ним 23 июня и с того момента находится в реанимации. По словам медиков, там никого нельзя навещать, поскольку там "красная зона".

Напомним, еще до госпитализации Марина Абросимова рассказывала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, но они оказались отрицательными. Из-за ухудшения состояния певицу МакSим ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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Певица МАкSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 02:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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