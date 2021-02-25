Борис Щербаков вышел на связь на фоне слухов о тяжелом недуге

Звезда сериала "Солдаты" прокомментировала тревожные новости о себе. Народный артист России Борис Щербаков вышел на связь.

В СМИ появилась сплетни, о том, что 71-летний актер заразился инфекцией COVID-19. Отмечалось, что Борис Щербаков получил положительный результат исследования. В группе риска находятся супруга актера Татьяна Бронзова и его сын Василий Щербаков.

Журналисты связались со звездой сериала "Солдаты". Борис Васильевич данные о тяжелом недуге опроверг. По словам знаменитости, СМИ немного исказили ситуацию.

Щербаков действительно сдавал тест на коронавирус, и тот дал положительный результат. Между тем никаких симптомов заражения у актера не было, поэтому было принято решение сделать повторное исследование. Второй тест инфекцию не выявил.

Борис Щербаков отметил, что ощущает себя здоровым. Знаменитость поблагодарила поклонников за беспокойство.

Как писали "Дни.ру", ранее Народный артист России жаловался на безденежье. Борис Щербаков признавался, что из-за пандемии остался без дохода. По словам знаменитости, выпутаться из ситуации помог огород. Актер и его супруга питались овощами, которые вырастили сами. Также звезда сериала "Солдаты" говорила, что в период самоизоляции занималась резьбой по дереву. Щербаков сделал много симпатичных вещичек и раздарил их знакомым.