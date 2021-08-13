Сын обратился к Пьехе после избиения

Российскому певцу Стасу Пьехе исполнился 41 год. Сын трогательно поздравил его.

Сын Стаса Пьехи записал трогательное видеообращение отцу в день его рождения. Видео с поздравлениями опубликовала в своем "Инстаграм" мать мальчика, бывшая жена Стаса Пьехи.

Модель присоединилась к поздравлениям сына и отметила, что у его отца с ним очень прочная генетическая связь.

"Я — твое отражение, вы только гляньте! Ты — это пример для меня и любовь без конца. С днем рождения, папа!", – сказал семилетний Петр.

Певец Стас Пьеха стал отцом в 2014 году. Модель Наталья Горчакова родила ему сына Петра. Однако через год семья развалилась. Сейчас родители Пети живут врозь. Он с мамой в Санкт-Петербурге, а Стас Пьеха в Москве. Звездный отец принимает активное участие в воспитании мальчика.



Напомним, в конце июля в семье Стаса Пьехи произошло ЧП. Петр был госпитализирован после нападения соседки во время отдыха его семьи в коттеджном поселке Рощино. 53-летняя супруга футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина наказала мальчика за то, что он проткнул ей бассейн. После конфликта семилетнему ребенку диагностировали сотрясение мозга.

Теперь женщине грозят крупный штраф, принудительные работы или арест сроком до четырех месяцев.