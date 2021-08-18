Появилась информация о беременности Йоханнсон: Мы взволнованны

Супруг знаменитости сообщил радостную новость во время своего выступления. Он подтвердил давно ходившие слухи о беременности артистки.

Колин Жост вышел на сцену во время стендап-концерта в Коннектикуте и вставил в свою речь радостную новость. Как сообщает РИА ФАН, юморист подчеркнул, что Скарлетт Йоханнсон беременна, и семью скоро ожидает пополнение. "Мы взволнованны", – признался артист. Подробности пока остаются в секрете, но многие поклонники убеждены: звезда должна родить в ближайшее время, так как она давно перестала посещать мероприятия.

Слухи о беременности одной из главных красоток Голливуда появились достаточно давно, но окончательно заполонили Сеть в июне. Тогда пиарщики кинокартины "Черная вдова" активно запускали различные кампании, но практически все интервью главная героиня давала дистанционно. Ситуация насторожила журналистов: на этот раз Скарлетт не только исполнила главную роль, но и стала исполнительным продюсером фильма.

В начале июля Скарлетт Йоханнсон не появилась на специальном показе фильма, после чего новости стали появляться одна за другой. Западные источники утверждали, что актриса беременна и ведет себя крайне осторожно, чтобы никто не заметил ее интересного положения.

Теперь все встало на свои места. Поклонники активно поздравляют знаменитость и ее супруга в соцсетях, а информационные издания гадают, кто же появится в семье. Напомним, для дивы это уже второй ребенок. У нее уже есть дочь от второго брака. В этом году девочке исполнится семь лет.