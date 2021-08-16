Недавно выписанной из больницы МакSим снова потребовалась медпомощь

После тяжелой болезни певицу Максим ждет долгая реабилитация в специализированном центре.

Несколько дней назад поклонники Марины Абросимовой облегченно вздохнули: артистку, почти месяц пробывшую в коме, наконец, выписали из больницы. Однако на этом лечение знаменитой пациентки не закончилось. Сегодня стало известно о том, что певице Максим снова предстоит отправиться в медучреждение.

После тяжелой болезни женщине требуется серьезная реабилитация, которую, судя по всему, нельзя провести дома. Как сообщил телеграм-канал "Mash", для восстановления сил Абросимова отправится в один из реабилитационных центров Московской области. Там исполнительница пробудет как минимум три недели. Пережившей опасную болезнь пациентке предстоит выполнять дыхательную гимнастику и ходить на различные процедуры.

Перед реабилитацией Абросимова очень хотела побывать дома. Исполнительница сама настояла на том, что хоть на сутки остаться в родных стенах и побыть с детьми, которых она не видела уже очень давно. Напомним, что певица была госпитализирована еще в середине июня, с тех пор ее болезнь стала стремительно развиваться. Все это время женщина не покидала больничных стен и не могла пообщаться с родными.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как специалист оценил возможности певицы Максим восстановить голос и вернуться на сцену в будущем.