Свободна: Бритни Спирс разделась после победы над отцом

На днях отец поп-певицы отступил под натиском постоянных судов и разбирательств и отозвал иск о полной опеке над Бритни. Звезда добилась своего и поделилась с фанатами радостной новостью. Певица выложила в свой "Инстаграм" победный танец в белье. Такой выбор Спирс сделала как раз потому, что отец запрещал ей появляться на публике в откровенных нарядах.
Поклонники развернули движение "Free Britney (Свободу Брини – Прим. ред.)" в поддержку певицы, кампания потрясла Сеть и распространилась по всему миру. Победу празднуют миллионы фанатов, так как общественность была уверена, что действия отца незаконны.
Напомним, Бритни Спирс находилась под полной опекой отца с 2008 года после признания ее недееспособной из-за наркотической и алкогольной зависимостей. Недавно исполнительница хита "Токсик" подала иск об освобождении и жестоком обращении. Дело получила широкий резонанс.
Общественность очень поддерживает Спирс, в связи с этим судья, которая вела ее дело, подверглась серьезной критике и обвинениям. Бренда Пенни постановила, что отца Бритни не нужно лишать опекунства. После слушанья представительница закона стала получать угрозы и оскорбления на расовой почве (судья является темнокожей). Угроз было настолько много, что стражи порядка обратили внимание на действия в соцсетях и взяли Пенни под охрану.
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