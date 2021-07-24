Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала

Фадеев сказал, что является верующим человеком традиционных взглядов. "То притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей в однополом браке. И весь этот поток информации уже настолько пульсирует в воздухе, что человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве" — написал продюсер.
Композитор утверждает, что ничьих границ не нарушает, однако не понимает, для чего проводить "парады сексуальной направленности". Фадеев заикнулся, что в некоторых странах "поговаривают об узаконивании педофилии". Продюсер против того, чтобы его детям ЛГБТ "навязывали как норму".
Комментаторы ожидаемо разделились на два лагеря: одни поддерживают точку зрения Максима, другие, напротив, стараются объяснить, почему он неправ. "Нечего добавить – Вы абсолютно правы. Вы открываете много острых вопросов нашего общества", "Подписываюсь под каждым Вашим словом! ", "Спасибо тебе Максим за твердую позицию" — вторят сторонники. "Не могла себе вообразить, что Максим Фадеев имеет подобную точку зрения и способен написать пост такого формата. Очень жаль", "Очень удивительно что Вы такой талантливый любимый композитор, а мыслите совковыми материями. Каждый имеет право на свою жизнь, вопрос в том , чтобы не задевать чувства других" — парируют несогласные с мнением пользователи.
Ранее Максим Фадеев рассказывал о том, как ему удалось так сильно похудеть.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Симпатичная соседка
Муж стал странно себя вести
Кто занимается саморазвитием?