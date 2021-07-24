Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала

Продюсер Максим Фадеев считает, что в СМИ слишком много информации об ЛГБТ. Он написал, что пора вспомнить про традиционные ценности.



Фадеев сказал, что является верующим человеком традиционных взглядов. "То притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей в однополом браке. И весь этот поток информации уже настолько пульсирует в воздухе, что человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве" — написал продюсер.

Композитор утверждает, что ничьих границ не нарушает, однако не понимает, для чего проводить "парады сексуальной направленности". Фадеев заикнулся, что в некоторых странах "поговаривают об узаконивании педофилии". Продюсер против того, чтобы его детям ЛГБТ "навязывали как норму".

Комментаторы ожидаемо разделились на два лагеря: одни поддерживают точку зрения Максима, другие, напротив, стараются объяснить, почему он неправ. "Нечего добавить – Вы абсолютно правы. Вы открываете много острых вопросов нашего общества", "Подписываюсь под каждым Вашим словом! ", "Спасибо тебе Максим за твердую позицию" — вторят сторонники. "Не могла себе вообразить, что Максим Фадеев имеет подобную точку зрения и способен написать пост такого формата. Очень жаль", "Очень удивительно что Вы такой талантливый любимый композитор, а мыслите совковыми материями. Каждый имеет право на свою жизнь, вопрос в том , чтобы не задевать чувства других" — парируют несогласные с мнением пользователи.

Ранее Максим Фадеев рассказывал о том, как ему удалось так сильно похудеть.