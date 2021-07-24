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Шоу-бизнес
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала

Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала

Продюсер Максим Фадеев считает, что в СМИ слишком много информации об ЛГБТ. Он написал, что пора вспомнить про традиционные ценности.
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Фадеев сказал, что является верующим человеком традиционных взглядов. "То притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей в однополом браке. И весь этот поток информации уже настолько пульсирует в воздухе, что человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве" — написал продюсер.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Композитор утверждает, что ничьих границ не нарушает, однако не понимает, для чего проводить "парады сексуальной направленности". Фадеев заикнулся, что в некоторых странах "поговаривают об узаконивании педофилии". Продюсер против того, чтобы его детям ЛГБТ "навязывали как норму".

Комментаторы ожидаемо разделились на два лагеря: одни поддерживают точку зрения Максима, другие, напротив, стараются объяснить, почему он неправ. "Нечего добавить – Вы абсолютно правы. Вы открываете много острых вопросов нашего общества", "Подписываюсь под каждым Вашим словом! ", "Спасибо тебе Максим за твердую позицию" — вторят сторонники. "Не могла себе вообразить, что Максим Фадеев имеет подобную точку зрения и способен написать пост такого формата. Очень жаль", "Очень удивительно что Вы такой талантливый любимый композитор, а мыслите совковыми материями. Каждый имеет право на свою жизнь, вопрос в том , чтобы не задевать чувства других" — парируют несогласные с мнением пользователи.

Ранее Максим Фадеев рассказывал о том, как ему удалось так сильно похудеть.

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Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 17:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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