Убитые горем сын и дочь разрыдались у гроба звезды сериала "Моя прекрасная няня"

В столичном театре "Содружество актеров Таганки" проходит прощание со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

В 1965 году главный режиссер Московского Театра на Таганке Юрий Любимов пригласил Татьяну Жукову-Киртбая в свою труппу. После разделения театра – с 1992 года и до конца жизни – она служила в театре "Содружество актеров Таганки".

На этой сцене она играла в спектаклях "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)" (реж. Н. Губенко), "Веселого Рождества, мама!". (реж. Н. Старкова)", "Иванов" (реж. Н. Губенко)... И так странно видеть сегодня эту прекрасную острохарактерную актрису в утопающем в цветах дорогом гробу...

Помимо коллег, рыдающих у гроба дочери и сына-актера Михаила Липкина, проститься с актрисой пришли многочисленные поклонники. Для них Татьяна Жукова-Киртбая – Нина Федоровна из сериала "Счастливы вместе", работница химчистки Полина из "Москва слезам не верит", и, конечно, бабушка главной героини (Анастасии Заворотнюк) по папиной линии – баба Сима – из "Моей прекрасной няни"... Актриса для многих была современной любимой телебабушкой.

Напомним, ее сердце остановилось 9 августа. Поползли слухи, что 81-летнюю звезду убил рак или ковид – от них сегодня самый большой процент смертности в стране. Но ее сын – актер Михаил Липкин – это опроверг. "Причина смерти – возраст. Ковидом она переболела уже давно", – заверил он.

Похоронят звезду театра и кино на Старом Кунцевском кладбище Москвы.