Обнародовано фото сына Ароновой от покойного возлюбленного: Как похожи

Актер Михаил Полицеймако опубликовал в своем личном блоге снимок взрослого сына Марии Ароновой. Публика ахнула.

Накануне артист решил поздравить Владислава с днем рождения. Ему исполнилось 30 лет. Михаил опубликовал трогательный совместный снимок и пожелал молодому коллеге сил, успехов и новых ролей. Селфи произвело фурор в Сети.

Публику впечатлило вовсе не появление сына Марии Ароновой в Сети, а то, как сильно он похож на Полицеймако. "Это Ваш брат?", "Как похожи", "Господи, близнецы", "Это Ваш двойник?", "Как вы похожи, Миша! Кармические братья, наверное", – писали поклонники. Однако артист быстро ответил всем удивленным. Он указал, что на фото можно увидеть его друга и сына Марии Ароновой. "Мы просто очень похожи", – отрезал он.

Известно, что популярная актриса родила своего первого сына еще будучи студенткой театрального училища. Тогда она увлеклась своим одногруппником. Владислав Гандрабура покинул ее вскоре после рождения ребенка, сохранить отношения паре не удалось. Знаменитость была вынуждена заниматься сыном в полном одиночестве.

В 2009 году стало известно, что бывший возлюбленный Марии Ароновой скончался. Сам Владислав Гандрабура-младший считает своим отцом отчима, который активно занимался его воспитанием и с ранних лет был рядом, чтобы помочь. В 2011 году молодой человек закончил театральное училище и уже добился некоторых успехов в профессии.

