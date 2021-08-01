"Сладкая суббота": Александрова раскрыла семейную тайну

Марина Александрова поделилась с подписчиками в своем "Инстаграме" новым правилом воспитания детей.

Актриса рассказала о недавнем путешествии с семьей на каникулы. Александрова с супругом Андреем Болтенко и детьми отдыхали в компании друзей из Швеции. У них Марина подсмотрела любопытное правило, которое используют в воспитании детей. Все просто: члены семьи договариваются, что сладкое в доме под запретом все дни недели, кроме субботы.

"Дети сразу включились, так как наше путешествие началось с субботы. Но а потом все дружно ждали субботы! В эту "игру" мы уже внедрили наших друзей и вот теперь все дети наших знакомых ждут суббот! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написала актриса. Александрова добавила, что все шведские семьи придерживаются такого правила. Даже в произведениях знаменитой писательницы Астрид Линдгрен можно заметить традицию.

Ранее Марина рассказывала о том, как ощущает себя в роли матери. По словам артистки, ее жизнь во многом завязана на детей, поэтому она пока не может осуществить некоторые свои давние задумки. Александрова мечтает о курсах французского и прыжке с парашютом, но пока сил на дополнительные занятия у актрисы не хватает. Однако Марина Александрова очень рада факту своего материнства и обожает сына и дочь. "Спасибо дети, что даете возможность делать что-то каждый день, а французский выучим вместе... счастье так близко, благодаря вам, любимые", - написала актриса.