Смерть малыша пришибла Лайму Вайкуле

У народной артистки Латвийской Республики Лаймы Вайкуле случилось горе. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Недавно исполнительница таких хитов как "Вернисаж", "Легко джазовой походкой", "Скрипач на крыше" и "Я за тебя молюсь" в своем "Инстаграме" выложила фотографии со своим любимой домашней собакой по кличке Буч.

Смерть домашнего питомца стала настоящей трагедией для Лаймы Вайкуле. Она давно известна как большая любительница четвероногих друзей. У нее всегда в доме живут сразу по несколько собак. Поэтому смерть каждого из них – это удар для певицы.

Буч всегда сопровождал Лайму Вайкуле во время гастролей и был частым партнером на фотосессиях. Артистка ни раз говорила о своей привязанности к малышу и том, что он всегда поддерживает ее.

"Вчера покинул меня самый преданный друг Буча" – написала Вайкуле на своей страничке в социальных сетях.

Поклонники и подписчики написали большое количество теплых комментариев под постом о смерти Чуба. В стороне не остались и коллеги по сцене. Александр Панайотов, ставший известным благодаря музыкальному шоу "Голос на "Первом канале" поделился своим несчастьем: Я менее месяца назад потерял своего дружочка. Это очень больно".

