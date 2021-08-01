Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Воскресенье
1 августа
Лента новостей
14:15
Нож в спину: любовницей Мамаева оказалась подружка Аланы
13:57
Смерть малыша пришибла Лайму Вайкуле
13:53
Сухоруков сделал заявление об изменениях после прививки от коронавируса
13:38
Берлин пригрозил Москве санкциями в случае агрессии в сторону Украины
13:15
Голый Галкин показал свои заросли на теле
12:53
Добронравов назвал сроки выхода нового сезона "Сватов"
12:37
Новый налоговый вычет: россиянам вернут деньги за занятия спортом
12:31
В комнате Милохина обнаружили трусы другого парня
12:16
Политолог Таран: Зеленский угодил в ту же ловушку, что и Порошенко
12:03
Полунин рассказал о серьезных проблемах в семье
11:59
"Ночевал у нее дома": знаменитый режиссер рассказал о близости с Волчек
11:24
Стало известно о пополнении в семье Кончаловского
11:14
Асмус с дочерью настиг жуткий ураган
11:07
Дана Борисова отправила трудную дочь куда подальше
10:37
Умер бывший декан журфака МГУ
10:35
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
08:10
Решетова ищет новую пассию для сбежавшего от возлюбленной Тимати
06:14
Сочные арбузики жены Юдашкина поразили россиян
04:15
Мечтающая о мужчине Старшенбаум обнажилась и прикрыла прелести ромашками
02:03
"Сбылась мечта всей жизни": Дана Борисова безжалостно пнула рыдающую Ольгу Бузову
00:07
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 1 августа
22:04
"Обязательно так нескромно стоять?": бывшая депутат Максакова поделилась пикантными фото
20:45
Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику
20:12
Жители Турции увидели в небе горящий шар
18:14
Водители с серьезными недугами автоматически лишатся прав
18:03
Бывшая возлюбленная Тимати подверглась жестокому нападению: Нас грабят
17:55
Виторган бросил возлюбленную на произвол судьбы: Не поддержал
17:12
Воля встал на защиту поруганной Гузеевой
16:57
"Успех, который и не снился": Земфира раскатала Моргенштерна
16:37
Мать Децла ответила на грязные обвинения внука: Ни разу не был на кладбище
16:36
Росстат: пенсии в России не успевают за ростом цен на лекарства
15:46
Трет чужие гениталии: занимающийся "непристойностью" Топалов попал на видео в центре города
15:29
"Большое разочарование!": Якубович испугался встречи с возлюбленной
15:21
"Бутылка полна": измученная звезда ТНТ сбежала с телевидения
14:34
Пенсионный фонд напомнил правила получения пособий на детей
13:47
Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней
13:24
"Все очень плохо": ребенку Стаса Костюшкина потребовалась медицинская помощь
13:22
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
12:50
Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи
12:43
Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости
12:28
Политолог Стариков прокомментировал слова Зеленского о наследии Киевской Руси
12:18
Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"
11:52
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
11:26
"Отвратительно и высокомерно": звезды ситкома "Деффчонки" сцепились на публике
11:09
Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений
11:07
Байден питает надежды на диалог с Россией
11:04
Депутат Рады предрек Украине подорожание услуг ЖКХ на 70 процентов
08:06
"Любит только себя": на семейной жизни вспыльчивого Прилучного поставили крест
06:02
Сына принца Уильяма и Миддлтон публично обсмеяли: Оставьте ребенка в покое!
04:07
"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
Раскрыт постыдный секрет Бузовой: Большие деньги
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Смерть малыша пришибла Лайму Вайкуле

Смерть малыша пришибла Лайму Вайкуле

У народной артистки Латвийской Республики Лаймы Вайкуле случилось горе. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
прочитано 468 раз

Недавно исполнительница таких хитов как "Вернисаж", "Легко джазовой походкой", "Скрипач на крыше" и "Я за тебя молюсь" в своем "Инстаграме" выложила фотографии со своим любимой домашней собакой по кличке Буч.

ПО ТЕМЕ

Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Смерть домашнего питомца стала настоящей трагедией для Лаймы Вайкуле. Она давно известна как большая любительница четвероногих друзей. У нее всегда в доме живут сразу по несколько собак. Поэтому смерть каждого из них – это удар для певицы.

Буч всегда сопровождал Лайму Вайкуле во время гастролей и был частым партнером на фотосессиях. Артистка ни раз говорила о своей привязанности к малышу и том, что он всегда поддерживает ее.

"Вчера покинул меня самый преданный друг Буча" – написала Вайкуле на своей страничке в социальных сетях.

Поклонники и подписчики написали большое количество теплых комментариев под постом о смерти Чуба. В стороне не остались и коллеги по сцене. Александр Панайотов, ставший известным благодаря музыкальному шоу "Голос на "Первом канале" поделился своим несчастьем: Я менее месяца назад потерял своего дружочка. Это очень больно".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Лайма Вайкуле. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 13:57 Источник: Инстаграм Лаймы Вайкуле ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

комментарии

Ответить:

ВераГость
Пожаловаться Ответить
ни раз говорила- "не раз "пишется
Гость820470
Пожаловаться Ответить
ни раз говорила- не раз
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине

Она умерла вместе со своим возлюбленным
Шоу-бизнес

Трет чужие гениталии: занимающийся "непристойностью" Топалов попал на видео в центре города

Артиста показали за странным занятием
Шоу-бизнес

"Большое разочарование!": Якубович испугался встречи с возлюбленной

Почему телеведущий боится?
Шоу-бизнес

"Успех, который и не снился": Земфира раскатала Моргенштерна

Разный уровень

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+