Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина

Лайма Вайкуле – самая известная и любимая в России певица из Латвии. В июле она готовилась встречать гостей на своем фестивале в Юрмале, но у судьбы были иные планы...

"Сегодня пришел тот момент, когда мне нужно сказать что наше рандеву откладывается на следующий год, – вздыхает Лайма. – Вчера мы праздновали день рождения Максима Галкина, было так весело, и я думала, Господи, у нас будет так же — мы будем все гулять, будем веселиться, слушать песни и смеяться, но нет. День рождения закончился, и я должна вам сказать грустную весть — рандеву переносится"



По словам организаторов Laima Rendezvous Jūrmala, в сложившейся ситуации целый ряд препятствий мешает провести масштабное культурное мероприятие на уровне, к которому привыкли зрители, поэтому трудное решение о переносе фестиваля является единственно верным.

"К сожалению, сегодня мы пребываем в неясности. Граница Латвии по-прежнему открыта не для всех, и многие обладатели билетов, являющиеся гражданами третьих стран просто не попадут на фестиваль. А Лайма Вайкуле не проводит для своих слушателей неполноценные концерты. Все должно быть достойно и таким масштабом, какой подобает большому международному фестивалю", – отметила главный продюсер Laima Rendezvous Jūrmala Элита Милграве, добавив, что финал вокального конкурса Laima Voice, несмотря на перенос фестиваля, состоится 27 июня 2021 года в режиме онлайн.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, традиционно проходящий в Юрмале с 2015 года, стал неотъемлемой частью культурной жизни Латвии и одним из самых ожидаемых событий года. Гостям концертного зала "Дзинтари" были Интарс Бусулис, Крис Норман, Хибла Герзмава, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Эмин, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дана Соколова, Maruv и многие другие.