Асмус с дочерью настиг жуткий ураган

Кристина Асмус находится на съемках фильма "Булки", вместе с мамой на остров отправилась 7-летняя дочь Настя.

Кино начали снимать полтора года назад, за это время на Шри-Ланке в связи с пандемией произошли очень серьезные изменения. Актриса рассказала, что в страну пусти только 11 человек из съемочной группы, которые стали единственными постояльцами отеля. Раньше в съемках задействовали местных жителей, теперь брать их в массовку запрещено. Из-за непредсказуемой погоды с ливнями и ураганами постоянно переписывается сценарий.

"Мы уже попадали в ураган – они, как и ливни, тут каждый день, так что сценарий меняем прям во время съемок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — рассказала Кристина Асмус.

Несмотря на то, что артистка недавно получила разрыв связок и сейчас передвигается на костылях, съемочный процесс было решено не останавливать. Вероятно, фильм "Булки" увидит свет зимой этого года.

Ранее Асмус выкладывала в свой "Инстаграм" фото с Шри-Ланки с коллегой по фильму Борисом Дергачевым. В солнцезащитных очках актер очень похож на бывшего мужа Кристины, Гарика Харламова. Актриса уточнила, что на фото не экс-супруг: "Это я не с Гариком" – написала она под снимком. Поклонники действительно смогли разглядеть резидента "Камеди клаб" и засыпали Кристину Асмус комментариями.