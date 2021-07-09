"Прячет джинсы, чтобы не ушел": молодая жена Николаева борется за мужа

Фанаты интересуются здоровьем Игоря Николаева и постоянно задают вопросы в блоге его молодой жены Юлии Проскуряковой, почему он так раздобрел, и кто его откормил. На днях артистка решила расставить точки над I и впервые рассказала, почему муж поправился.
Во время периода самоизоляции Игорь Николаев и Юлия Проскурякова долго сидели дома. Певица не отрицает, что они оба склонны к полноте, так что вес все время нужно контролировать. Юлия Проскурякова борется за здоровье мужа. Благодаря спорту им уже удалось сбросить пару килограммов.
В разгар эпидемии звездная пара жила в своем загородном доме и играла в бадминтон во дворе. Благодаря активному отдыху им и удалось похудеть. Но поклонники все равно в ужасе от того, как располнел 61-летний Игорь Николаев. Они считают, что ему и дальше надо снижать вес.
К слову, самоизоляция лишь сплотила звездную пару. Их дочь Вероника так привыкла, что папа все время дома, что теперь не хочет его отпускать куда-либо.
Раньше Игорь Николаев все время пропадал на гастролях, и дочь с нетерпением ждала отца домой.
"Теперь, как только я собираюсь куда-то отъехать, Ника сразу по каким-то мелочам это вычисляет, идет в гардеробную и прячет мои джинсы, чтобы я не ушел", – приводит слова Николаева портал "7Дней".
Артист добавил, что счастлив проводить время с семьей, и никакой коронавирус этому не помеха.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Какое имя красивее?
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.
НАТАЛЬЯ ОБРЕЗАЛА СЕБЕ ЯЙЦА. КАСТРИРОВАННАЯ.