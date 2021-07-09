"Не узнать Наталью": Королеву обвинили в злоупотреблении фотошопом

Наташа Королева поделилась новым видео, которое вызвало неоднозначную реакцию поклонников.

48-летняя артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" веселый видеоролик. На кадрах видно, как певица вместе с командой своего нового проекта едет в открытом автомобиле на отдых и весело поет. Наташа Королева при этом прекрасно выглядит, излучает позитив и буквально светится от счастья.

Однако далеко не всем понравился слишком молодой вид певицы. Фанаты Королевой обвинили ее в злоупотреблении фотошопом или фильтрами, а кто-то и вовсе не узнал популярную исполнительницу.

Фолловеры написали:

"Это кто?Я в шоке..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это фотошоп или всё же операционное вмешательство? Совсем другая", "Шикарный фотошоп", "Королёвой остался только голос", "На Ани Лорак похожа. Не узнать Наталью", "Столько грима или фотошопа....что не сразу узнаешь...".



Впрочем, нашлись у Наташи Королевой и защитники, которые посчитали, что женщина красива от природы, а не стареет она потому, что занимается спортом. Артистку назвали "зажигалкой", похвалили за позитив и пожелали отличного отдыха.

Ранее "Дни.ру" писали о сыне Наташи Королевой – 19-летнем Архипе, который, судя по кольцу на безымянном пальце, неожиданно для всех женился на стриптизерше.