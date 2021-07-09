Горячо: попавший шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению

"11–13 июля в Москве сохранится сильная жара (температура днем до 33°С), 9–13 июля аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более", – предупреждает Гидрометцентр.
А как переживает этот дикий столичный зной любимец детей и взрослых Даня Милохин? "Я больше люблю весну, когда солнце такое слабое – чуть прохладно, чуть тепло, – признался артист. – А когда так жарко... деваться некуда, любить приходится!"
Многие люди спасаются от жары купанием в открытых водоемах. "Я открыл купальный сезон в бассейне, а вот открытые водоемы не люблю – очень брезглив, – заверил Даня. – Я даже в море не купаюсь. Море же грязное, соленое, это все неприятно, волны, бе-е-е! Я люблю весну, когда солнце такое слабое – чуть прохладно, чуть тепло".
Ранее молодой артист заявил о том, что остается девственником. "Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина", – пояснил друг Николая Баскова, с которым дуэтом пели про золотые чаши в песне с очень сильной поэзией и глубоким смыслом:
Даня самый свежий повар и немного хам,
Мои золотые цепи вам не по зубам,
Мы не сделаем потише, мама-ама-криминал,
Наливаю Коле смузи в его золотой бокал.
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