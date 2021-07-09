Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 9 июля

Певица МакSим продолжает находиться в клинике в тяжелом состоянии. Звезда борется с двусторонней полисегментарной пневмонией.



Медики считают, что организм 38-летней артистки не справляется с болезнью, в том числе, из-за сопутствующих недугов. Специалисты отмечали, что здоровье исполнительницы серьезно подорвало ДТП, в которое она попала два года назад.

Кроме того, врачи говорили о том, что ситуация осложнилась тем, что певица МакSим, уже будучи больной, давала концерт в Казани. Знаменитость пыталась лечиться самостоятельно, но недуг стал прогрессировать, и ее госпитализировали.

Выступление резко ухудшило состояние артистки, и инфекция молниеносно "сожгла" ткань легких. У вокалистки поражено 80% легких. Сейчас певица МакSим продолжает находиться подключенной к аппарату ЭКМО.

Как писали "Дни.ру", пиар-менеджер звезды Яна Богушевская отметила, что состояние исполнительницы пока не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону. Ранее духовник звезды игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим. Если у знаменитости будут наблюдаться положительные изменения в состоянии, тогда медики смогут говорить о том, чтобы привести ее в сознание, но пока об этом не может идти и речи.

