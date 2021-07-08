Духовник потерял дар речи из-за находящейся на волосок от смерти МакSим

Отец Лука рассказал о том, что в настоящее время происходит с певицей МакSим.

Поклонники надеются на то, что звезда выкарабкается из лап страшного недуга. Многие молятся за нее. К сожалению, пока медики не дают обнадеживающих прогнозов. Одним из тех, кто своими глазами видел в больнице певицу МакSим, стал ее духовник.

Священник коротко высказался о ее нынешнем самочувствии, потеряв дар речи от напора журналистов. Игумен Лука заявил, что положение знаменитости очень тяжелое. Он добавил, что 38-летняя певица находится между жизнью и смертью, и вообще не стоит рассуждать на эту тему.

В свою очередь пиар-менеджер звезды Яна Богушевская отметила, что состояние артистки пока не меняется ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Напомним, певица МакSим уже три недели находится в клинике с пневмонией. Знаменитость ввели в медикаментозную кому и подключили сначала к аппарату ИВЛ, а потом ЭКМО. Если у артистки будут наблюдаться положительные изменения в состоянии, тогда врачи смогут говорить о том, чтобы привести ее в сознание.

Как писали "Дни.ру", ранее игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим. По его словам, исполнительница в какой-то момент открыла глаза.