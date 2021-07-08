"Не могу сдержать слез": Долина сообщила о тяжелой утрате

65-летняя артистка известна своей трепетной любовью к кошкам. Как-то она признавалась, что чувствует, будто и сама в прошлой жизни была кошкой. Время от времени певица знакомит поклонников со своими питомцами через "Инстаграм". В этот раз Лариса Долина представила фанатам свою любимицу Пузю, которая была самой старшей в кошачьей семье звезды, но впоследствии покинула родной дом.
Певица рассказала, что еще Пузина мама пришла рожать в ее дачный гараж. После того, как кошка разродилась, она сбежала. Позже ушли и другие котята, осталась лишь Пузя. Животное приютили, и оно выросло очень ласковым, ручным и по-настоящему благодарным. Кошка продолжала жить на даче вместе с дочерью Ларисы Александровны. Несколько лет назад Пузя как обычно пошла гулять по улице, но больше не вернулась – это стало большим горем для знаменитости. Певица пролила по этому поводу немало слез.
"Вот сейчас пишу и не могу сдержать слёз… Берегите своих питомцев, друзья!" – написала растроганная Долина.
Поклонники народной артистки в комментариях поддержали безутешную хозяйку Пузи и в ответ поделились своими грустными историями, связанными с потерей домашних животных, которые стали настоящими друзьями.
Ранее Лариса Долина показывала фанатам другую свою любимицу – кошку Марусю – ее изображением артистка даже украсила свою правую руку в знак большой любви.
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