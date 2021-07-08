Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 8 июля

Певица МакSим продолжает находиться в больнице под пристальным наблюдением врачей.

"Дни.ру", как и вся страна, следят за каждой новостью о самочувствии исполнительницы. Пока 38-летняя артистка остается в медикаментозной коме, она подключена к аппарату ЭКМО.

Ранее стало известно о последних результатах КТ звезды: прежние очаги поражения стали плотнее, но не увеличились, но появились новые со следами регресса. У знаменитости поражено 80% легких. Другие подробности состояния медики не раскрывают, соблюдая врачебную тайну.

Ранее врачи-пульмонологи Иван Тарасенко и Рустем Насретдинов отметили, что несмотря на отрицательный ПЦР-тест, у певицы МакSим речь идет именно о коронавирусной пневмонии и ее осложнениях. Этот диагноз опасен сам по себе, но не менее опасно и долгое пребывание пациентки на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

Как писали "Дни.ру", духовник артистки отец Лука рассказывал, что знаменитость в больнице реагировала на причастие и проявляла признаки сознания. Также священник сообщил, что певица МакSим все еще находится в очень тяжелом состоянии. Поклонники молятся за здравие исполнительницы и не теряют надежды на ее исцеление. При этом стоит отметить что даже если она выкарабкается, будут очень серьезные последствия для организма и длительная реабилитация.