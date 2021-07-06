"Суждено быть одной": эксперт озвучил прогноз на будущее пребывающей в коме МакSим

Уже около месяца вся страна молится за здоровье артистки. Врачи никак не комментируют ситуацию.

Артистка была госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ. Однако затем ее организм перестал справляться. Тогда врачи приняли решение перевести МакSим на систему ЭКМО, отзывы о которой крайне неоднозначны. Сейчас, вопреки всем слухам, знаменитость все еще находится без сознания. Планы по восстановлению артистки пока не обнародованы.

Журналисты внимательно следят за развитием событий. Недавно они обнаружили расхождение в новостях о местоположении певицы. Сперва ее продюсер выложила документ, в котором указан адрес частной клиники, где якобы находится звезда. Однако потом информацию опровергла ее пиар-директор, отметив, что исполнительница лежит в городской больнице. Номер медицинского учреждения не сообщается.

Теперь к ситуации подключился ясновидящий Владислав Минин. Его прогноз крайне позитивен: эксперт убежден, что МакSим поправится и вернется к нормальной жизни. Однако, по его словам, Марина Абросимова крайне хочет видеть рядом нужного человека, но ей "суждено быть одной". Он уверен, что все песни артистки именно об этом.

Также Владислав полагает, что артистка еще может выйти замуж, но пока своего принца она искала не там, где нужно. "Все переосмыслит, станет счастливой", – заявил он. По его мнению, уже сейчас, несмотря на состояние, исполнительница многое поняла и сделала нужные выводы.

