Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Вторник
6 июля
Лента новостей
16:21
"Вышла замуж за собаку": Бортич в свадебном платье показала несчастного жениха
16:12
Белорусская оппозиция хочет "обескровить" режим Лукашенко
16:05
"Дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели": президент Молодежной финансовой лиги о пользе работы в команде
15:56
"Как жарко": Ревва слил постельное фото с женой
15:54
В подмосковной квартире нашли труп девушки
15:47
"Суждено быть одной": эксперт озвучил прогноз на будущее пребывающей в коме МакSим
15:34
Открыла глаза: МакSим не может опомниться после комы
15:31
Потерявший Дитковските Чадов: Разрушить все легко, а склеить потом сложно
15:13
Состояние крайне тяжелое: жена Мамонова поделилась новостями из больницы
15:12
Порошенко подал в суд на Зеленского – подробности
14:59
Страдающая от болей Тодоренко заговорила о смерти: Она рядом
14:47
"Невероятно": дочь Толкалиной с "монобровью" всполошила россиян
14:39
Извинялся передо мной: Сафронов рассказал о ссоре с Меньшовым
14:37
"И мы так с Алешей": вдова Баталова посочувствовала потерявшей мужа Алентовой
14:28
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
14:28
Бросились на улицу, чтобы подышать: Куликова сообщила о произошедшем на площадке "Склифосовского"
14:22
СМИ: При крушении пассажирского Ан-26 на Камчатке погибли все 28 человек
14:12
Умер знаменитый музыкант Дживан Гаспарян
14:06
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:02
Убитая горем вдова Грачевского измотана смертью: Пусть боженька заберет в рай
13:52
Россиянам сообщили о предстоящем увеличении пенсий
13:52
Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Беззаконие и шантаж в международном масштабе
13:52
12 миллионов за один курс: звезда "Холостяка" стала зарабатывать большие деньги после расставания с Тимати
13:44
"Все тащит!": Фомин сдал Бузову с потрохами
13:36
"Легкие чистые": вскрылась шокирующая правда о смерти Меньшова
13:29
Вранье о Джулии Робертс: Мерьем Узерли из "Великолепного века" втянули в грязную игру
13:16
"Не надо учить меня жизни!": Бородина взорвалась из-за развода с Омаровым
13:10
Когда власти начнут ограничивать рост цен на продукты
13:04
Ходит без штанов и пускает слюни: Жасмин впервые рассказала об изнанке жизни с чемпионом России
12:59
Тайно стал отцом? Билана увидели гуляющим с детской коляской
12:28
"Умопомрачительный секс!": популярный актер обнародовал интимные подробности рухнувшего брака
12:23
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
12:16
Бородина влезла в разборки Бузовой и Кадони
12:10
"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность
11:56
Невозможно с этим жить: Бурунов рассказал о страшном отчаянии и злоупотреблении алкоголем
11:49
"Показал свою сущность": известный певец поцеловал мужчину прямо на сцене
11:06
Закатил скандал прямо на сцене: всплыли шокирующие кадры с Меньшовым
11:02
Пассия разлюбила и бросила мечтающего о детях Бурунова
11:00
Жена Преснякова в мокрой комбинации продемонстрировала соблазнительные прелести
10:59
Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26
10:56
Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля
10:45
Эксперты сравнили доходы российских мужей и жен
10:36
"Должен был дожить до 60": шокирующее признание Меньшова
10:22
Диетолог назвала самые полезные каши
10:15
Россияне массово пожаловались на платежки с несуществующими долгами
10:14
Названы самые популярные в России социальные сети
10:06
Эксперт по недвижимости назвала способы быстро сдать квартиру в России
09:59
Ковид заподозрили еще в мае: вскрылись новые подробности болезни Меньшова
09:53
Оскорбившая президента Агурбаш крайне обеспокоена: Меня могут выкрасть
09:51
Сто миллионов без завещания: обнародована судьба элитной недвижимости Меньшова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
Отец перед смертью избил Владимира Меньшова
Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны
Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского
В Сети собирают деньги на похороны заразившегося коронавирусом Мамонова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Невероятно": дочь Толкалиной с "монобровью" всполошила россиян

"Невероятно": дочь Толкалиной с "монобровью" всполошила россиян

Наследница Любови Толкалиной активно развивает себя в самых разных направлениях. На этот раз она удивила поклонников.
прочитано 536 раз

Мария Михалкова-Кончаловская активно занимается творчеством, а также строит карьеру модели. Девушке удается совмещать не только работу и учебу, но и семейную жизнь. Однако о личном блоге она не забывает и выкладывает публикации практически каждый день. Звездная наследница часто разговаривает с подписчиками по душам, а они считают ее невероятно тонкой и мудрой для таких юных лет.

ПО ТЕМЕ

Появилась информация о страшной болезни дочери Толкалиной

Дочь Толкалиной поразила огромным вырезом

На этот раз дочь Любови Толкалиной решилась на внезапное преображение. Она предстала перед подписчиками со сросшимися бровями и цветами на голове. Вместо привычного естественного макияжа она предпочла красную помаду и темную подводку для глаз на светлом лице. Сперва поклонники ахнули, но потом поняли, в чем дело.

Оказалось, что в этот день в 1907 году родилась любимая художница Марии Михалковой-Кончаловской, Фрида Кало. Девушка рассказала, что кумир написала около 145 картин маслом, 60 из которых – автопортреты. Она отметила, что Кало является женщиной, ставшей иконой мексиканского феминизма.

Пользователи отреагировали на новый образ дочери Любови Толкалиной. "Супер", "Эстетично", "Сделали классно, но Вы намного красивее", "Очень похоже", "Супер образ", "Вау!", "Фрида Кало просто бомба в Вашем исполнении", – написали они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 14:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

Ответить:

Гость785481
Пожаловаться Ответить
Фатима!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность

Артистка отправилась в отпуск
Общество

"Дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели": президент Молодежной финансовой лиги о пользе работы в команде

Финансист поделилась секретом успеха
Шоу-бизнес

"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

Актриса в шоке от потери
Шоу-бизнес

Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим

Поклонники потеряли певицу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+