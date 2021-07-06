"Невероятно": дочь Толкалиной с "монобровью" всполошила россиян

Наследница Любови Толкалиной активно развивает себя в самых разных направлениях. На этот раз она удивила поклонников.

Мария Михалкова-Кончаловская активно занимается творчеством, а также строит карьеру модели. Девушке удается совмещать не только работу и учебу, но и семейную жизнь. Однако о личном блоге она не забывает и выкладывает публикации практически каждый день. Звездная наследница часто разговаривает с подписчиками по душам, а они считают ее невероятно тонкой и мудрой для таких юных лет.

На этот раз дочь Любови Толкалиной решилась на внезапное преображение. Она предстала перед подписчиками со сросшимися бровями и цветами на голове. Вместо привычного естественного макияжа она предпочла красную помаду и темную подводку для глаз на светлом лице. Сперва поклонники ахнули, но потом поняли, в чем дело.

Оказалось, что в этот день в 1907 году родилась любимая художница Марии Михалковой-Кончаловской, Фрида Кало. Девушка рассказала, что кумир написала около 145 картин маслом, 60 из которых – автопортреты. Она отметила, что Кало является женщиной, ставшей иконой мексиканского феминизма.

Пользователи отреагировали на новый образ дочери Любови Толкалиной. "Супер", "Эстетично", "Сделали классно, но Вы намного красивее", "Очень похоже", "Супер образ", "Вау!", "Фрида Кало просто бомба в Вашем исполнении", – написали они.

