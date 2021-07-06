Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 июля

Дни.ру, как и миллионы поклонников, с трепетом следят за новостями о здоровье певицы МакSим.

О здравии 38-летней артистки молится вся страна. Пока звезда находится в критическом состоянии. Она, как и прежде, подключена к аппарату ИВЛ. По словам представительницы МакSим Яны Богушевской, о ее выведении из медикаментозной комы и самостоятельном дыхании пока не может быть и речи.

Примечательно, что коронавирус у певицы так и не подтвердился, хотя многие считали, что она больна этим этим недугом. У исполнительницы пневмония. По словам директора знаменитости Маргариты Соколовой, надежда на исцеление МакSим существует, но говорить о стабильности рано.

Примечательно, что после посещения певицы ее духовником – отцом Лукой – звезда практически пришла в сознание, что является чудом. Священник причастил и пособоровал МакSим – это доставило пациентке огромную радость. "Господь дал такую возможность и Марина отреагировала", – поделилась Маргарита Соколова. Она призвала поклонников продолжать молиться о здравии артистки.

Ранее Яна Богушевская опровергла информацию о том, что на лечение певицы МакSим уходят миллионы рублей. Она добавила, что знаменитость вовсе не лежит в частной клинике.