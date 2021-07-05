"Снова осиротели": Толкалина убита известием о смерти

Актриса эмоционально отреагировала на уход из жизни знаменитого режиссера Владимира Меньшова.

Артистка высказалась в своем инстаграм-аккаунте, почтив память мэтра отечественного кинематографа. Любовь Толкалина скорбит вместе с миллионами поклонников таланта гениального режиссера.

Звезда отметила, что не так давно ей посчастливилось работать с Владимиром Меньшовым. Она выразила ему благодарность. "Снова осиротели", – заключила актриса. К соболезнованиям Любови Толкалиной присоединились ее подписчики. Они согласились с тем, что смерть режиссера стала невосполнимой утратой.

Отметим, что многие знаменитости и рядовые россияне уже почтили память Владимира Меньшова. Несмотря на то, что он был в преклонном возрасте, народ в шоке от случившегося.

Напомним, режиссеру и актеру был 81 год. Причиной его смерти называют последствия коронавирусной инфекции. О том, что кинодеятель болен COVID-19, стало известно в конце июня. Уточнялось, что недуг у звезды протекает в легкой форме.

Как писали "Дни.ру", Владимир Меньшов в свое время удостоился престижной премии Американской киноакадемии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит". Талантливый режиссер остался в сердцах миллионов поклонников.

