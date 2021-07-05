Умер Владимир Меньшов

"Мосфильм" и родственники великого режиссера, актера, сценариста и продюсера с прискорбием сообщили о том, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни.

17 сентября легендарному Владимир Меньшову исполнилось бы 82 года. Причиной ухода знаменитости названы последствия коронавирусной инфекции. Отметим, в конце прошлого месяца стало известного о том, что режиссер переносит болезнь в легкой форме. Тогда детали происходящего не озвучивались.

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Коллектив "Мосфильма" выразил свои соболезнования близким, коллегам и друзьям Владимира Валентиновича. В сообщении говорится о том, что они все потеряли "дорогого друга, отдававшего все силы и талант". Дата и время прощания с легендой будут обнародованы позднее.

Подробности произошедшей трагедии пока уточняются. Известно лишь то, что около недели назад медицинские работники диагностировали актеру и режиссеру коронавирус. Тогда вся страна начала переживать, но ни о каких ухудшениях состояния Владимира Меньшова не сообщалось.

Напомним, Владимир Валентинович был не только советским и российским актером, режиссером, продюсером, но еще и потрясающим педагогом. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар", он остался в памяти каждого, кто хоть раз имел честь соприкоснуться с его творчеством.

