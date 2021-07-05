"Пошутили, похохотали": раскрыты детали разговора с умирающим Меньшовым

Российский актер Александр Панкратов-Черный говорил с Владимиром Меньшовым перед самой его госпитализацией.

5 июля не стало легендарного прославленного российского актера, режиссера, сценариста и телеведущего Владимира Меньшова. Он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Заслуженный деятель искусств РСФСР ушел из жизни неожиданно для всех.

Российский актер Александр Панкратов-Черный назвал смерть создателя картины "Москва слезам не верит" огромной потерей. Как выяснилось, перед госпитализацией Владимира Меньшова он с ним созванивался. Тогда режиссер еще не подозревал, что уже умирает. Суть беседы актер поведал журналистам и поклонникам.

"Говорил, какое-то недомогание, слабость, наверное, простудился. Мы еще пошутили, похохотали. Еще сказал, что забыл подписать диплом Ивану Лерчеку, его ученик".

Панкратов-Черный назвал Владимира Меньшова принципиальными честным человеком. По его словам, режиссер всегда был искренним.



Напомним, Владимир Меньшов был госпитализирован с подозрением на пневмонию еще в конце июня. Врачи уверяли, что болезнь протекает в легкой форме и не представляет опасности для жизни режиссера. Но его организм дал сбой, и он умер на 10 день пребывания в клинике.