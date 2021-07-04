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Шоу-бизнес
Травмированная Асмус вышла на связь: Хруст был очень сильный

Травмированная Асмус вышла на связь: Хруст был очень сильный

Актрисе Кристине Асмус потребовалась помощь медиков.
прочитано 311 раз

Пару дней назад Кристина Асмус опубликовала в "Инстаграм" снимок из больничной палаты. Актриса была запечатлена с гипсом на левой ноге и костылем. "Пятница", – загадочно тогда подписала снимок звезда сериала "Интерны".

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Кристина Игоревна Асмус актриса

Беспокоящиеся фанаты попросили артистку рассказать, что же с ней случилось. Однако некоторые интернет-пользователи не поверили, что Кристина находилась в медучреждении, предположив, что актриса сделала эту фотографию на съемочной площадке.

Спустя сутки Асмус решила прояснить ситуацию. Актриса призналась, что порвала четыре связки левой ноги в результате падения с лестницы. По слова Кристины, теперь ей предстоит ходить с гипсом почти месяц. К счастью, операция не потребовалась. "Всем весом [на ногу] упала. <...> Хруст был очень сильный", – рассказала артистка.

Поклонники пожелали Кристине скорейшего выздоровления: "Печально. Будьте аккуратнее", "Поправляйся", "Жесть... Ну ты даешь". Некоторые фанаты предположили, что травму актриса получила, находясь в нетрезвом состоянии: "Крис, ты закусывай в следующий раз".

Напомним, ранее Кристина Асмус показала поклонникам архивную фотографию. Фанаты увидели, как актриса выглядела в детстве.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 16:01 Источник: Instagram
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