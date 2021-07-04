Платье Топурии сравнили с салфетками для стола

Изрядно похудевшая после второй беременности Кети Топурия показала короткое платье из собственной коллекции.

Певица никогда не стеснялась демонстрировать роскошную фигуру. После второй беременности некоторое время ушло на восстановление, и теперь Кети Топурия вновь радует подписчиков откровенными фотографиями.

На одной из последних она появилась в авторском платье. Изделие выполнено из плотной ткани белого и бежевого оттенков. Лаконичный стиль верхней части платья идеально подчеркнул изящность и женственность артистки. А вот юбка вызвала волну жесткой критики. На талии у изделии расположилась деталь из сложенной несколько раз ткани. Поклонники сравнили этот декоративный элемент с салфетками для стола, кухонными полотенцами и даже книгами.

"Что за вечные кульки на вас?", "Как будто книжка вместо юбки", "Красивые салфетки со стола", – иронично прокомментировали пользователи.

Однако нашлись и те, кто оценил наряд Кети Топурии. По мнению поклонников, платье отражает современные модные тенденции и отлично подчеркивает красоту артистки. К слову, многие даже интересовались, сколько стоит изделие и где его можно приобрести.

"Истинная Кэт! За такие яркие и эксклюзивные образы обожаю", "Необычно, но стильно!", "Очень красивое платье, как и его обладательница", – восторженно написали фолловеры.

Напомним, то недавно Кети Топурия опубликовала провокационную фотографию. Сразу после родов певица предстала перед публикой, широко раздвинув ноги. Подписчики артистки неоднозначно отреагировали на пост.

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