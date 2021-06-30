Земфира получила отказ в суде после заявления о взыскании денег с Гришковца

Центральный районный суд Калининграда отказал певице Земфире, заявив, что ее дело должно рассматриваться другим судом.



Ранее писатель Евгений Гришковец в эфире программы "Би Коз" на телеканале "Дождь" очень резко высказался по поводу пластинки Рамазановой "Бордерлайн". В частности драматург назвал творчество исполнительницы "наркоманским". Певица Земфира не стала терпеть оскорблений в свой адрес и подала в суд иск о защите чести и достоинства с требованием заплатить ей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба, а также заставить мужчину опровергнуть свои слова.

Сегодня стало известно о том, что суд вернул певице исковое заявление в связи с неподсудностью дела в данном ведомстве. Заявительнице объяснили, что она может подать иск только по месту проживания ответчика, а именно – в Ленинградский районный суд города, так как Евгений Гришковец проживает в этом районе Калининграда – об этом стало известно ТАСС.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Евгений Гришковец очень удивился, узнав о поданном против него иске, и даже публично попросил прощения у артистки. Драматург подчеркнул, что он испугался не юридических последствий. Он почти сразу же понял, что переборщил и был слишком груб, и пожалел о сказанном. Пока неизвестно, как именно певица Земфира восприняла извинения драматурга и намерена ли она теперь передавать дело в другой суд.