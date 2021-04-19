Молодая певица побила Земфиру

Многообещающая российская исполнительница ТО-МА удостоилась международного признания и обошла такую признанную звезду, как сама певица Земфира.

Артистка под псевдонимом ТО-МА переживает очень счастливый момент в своей музыкальной карьере. Сегодня стало известно, что сразу две видеоработы исполнительницы вошли в шорт-лист престижнейшего музыкального фестиваля Berlin music video Awards. ТО-МА стала единственной из всех российских звезд, кто попал сразу в две номинации – таким результатом не смогла похвастаться даже певица Земфира, которая победила лишь в одной.

О радостном событии ТО-МА рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Исполнительница призналась, что она сегодня очень счастлива и пообещала не снижать градус своего творчества:

"Что может быть лучшей наградой для артиста, чем признание, а когда ты единственный артист от России с двумя номинациями – это огромная ответственность!"

Одновременно с этой победой в творчестве ТО-МА произошло еще одно радостное событие – вышел ее новый ЕР "Адреналин". Артистка поэкспериментировала со звуком и создала уникальный плейлист для вечеринок, который, по ее собственному мнению, очень нужен людям, засидевшимся на карантине.

Помимо творческих работ ТО-МА в шорт-листе Berlin music video Awards также были отмечены певица Земфира, рэпер Тимати, группа Littlе Big – артисты забрали лишь по одной номинации.