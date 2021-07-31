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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля

Певица МакSим (Марина Абросимова) вот уже почти полтора месяца находится в больнице с двусторонней пневмонией и поражением легких больше 70%.
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Данные о состоянии звезды обновляются каждый день, однако проверить их довольно сложно, так как в клинику никого не пускают. Накануне врач, работающий в больнице № 52 города Москвы, где лежит артистка, рассказал, что она все еще пребывает в коме и находится в "красной зоне". Он добавил, что посещать больных запрещено, можно лишь делать "передачки".

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Несколько дней назад директор певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что медики начали постепенно выводить звезду из медикаментозной комы. Врачи в зависимости от состояния Марины то уменьшают, то увеличивают дозу лекарств. По ее словам, артистка периодически пребывает в сознании и даже общается с персоналом.

Позднее директор пояснила, что лично не говорила с МакSим, а лишь передала слова врачей. Правда, многие не доверяют Маргарите Соколовой, так как считают, что она вводит народ в заблуждение.

Например, на днях журналист Алексей Остудин заявил, что PR-менеджер и директор певицы МакSим врут о ее состоянии. По его мнению, они намеренно говорят о положительной динамике, хотя на самом деле артистка находится на пороге смерти.

Впрочем, врач-реаниматолог поспешил успокоить поклонников. Надежда на выздоровление действительно есть, так как медикаментозная кома как раз и необходима для того, чтобы "разгрузить" организм во время тяжелой болезни. Правда, после выхода из сна певице МакSим может потребоваться длительное восстановление, ведь ее легкие сильно пострадали.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
31 июля 2021, 00:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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