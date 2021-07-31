Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля

Певица МакSим (Марина Абросимова) вот уже почти полтора месяца находится в больнице с двусторонней пневмонией и поражением легких больше 70%.

Данные о состоянии звезды обновляются каждый день, однако проверить их довольно сложно, так как в клинику никого не пускают. Накануне врач, работающий в больнице № 52 города Москвы, где лежит артистка, рассказал, что она все еще пребывает в коме и находится в "красной зоне". Он добавил, что посещать больных запрещено, можно лишь делать "передачки".

Несколько дней назад директор певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что медики начали постепенно выводить звезду из медикаментозной комы. Врачи в зависимости от состояния Марины то уменьшают, то увеличивают дозу лекарств. По ее словам, артистка периодически пребывает в сознании и даже общается с персоналом.

Позднее директор пояснила, что лично не говорила с МакSим, а лишь передала слова врачей. Правда, многие не доверяют Маргарите Соколовой, так как считают, что она вводит народ в заблуждение.

Например, на днях журналист Алексей Остудин заявил, что PR-менеджер и директор певицы МакSим врут о ее состоянии. По его мнению, они намеренно говорят о положительной динамике, хотя на самом деле артистка находится на пороге смерти.

Впрочем, врач-реаниматолог поспешил успокоить поклонников. Надежда на выздоровление действительно есть, так как медикаментозная кома как раз и необходима для того, чтобы "разгрузить" организм во время тяжелой болезни. Правда, после выхода из сна певице МакSим может потребоваться длительное восстановление, ведь ее легкие сильно пострадали.