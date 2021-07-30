После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

В больнице, где находится тяжело больная певица МакSим, впервые рассказали о ее состоянии.

Марина Абросимова лежит в московской больнице № 52. Сейчас все медучреждение перепрофилировано под больных с ковидом. Все отделения – "красная зона".

Представитель клиники рассказал, что звезда до сих пор находится в реанимации. Посещения во всей больнице запрещены даже родным и близким, пишет NEWS.ru. Пациентам можно только передавать посылки через персонал клиники.



38-летняя певица МакSим была госпитализирована 23 июня с пневмонией. Тогда ПЦР_тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако легкие уже тогда были сильно поражены, а сатурация была очень низкая.

Артистка с высокой температурой дала концерт в Казани, после которого почувствовала себя уже невыносимо плохо и обратилась к врачам.

В общей сложности болезнь длится у нее с 19 июня. Сейчас артистка находится в состоянии медикаментозного сна (кома).

Ранее "Дни.ру" писали о том, что официальный представитель певицы МакSим разместила в соцсети икону и перепугала россиян. Многие подумали, что это связано с вероятной смертью артистки.

Позже пиарщица рассказала, что это в честь дня памяти Святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.