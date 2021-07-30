После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

Марина Абросимова лежит в московской больнице № 52. Сейчас все медучреждение перепрофилировано под больных с ковидом. Все отделения – "красная зона".
Представитель клиники рассказал, что звезда до сих пор находится в реанимации. Посещения во всей больнице запрещены даже родным и близким, пишет NEWS.ru. Пациентам можно только передавать посылки через персонал клиники.
38-летняя певица МакSим была госпитализирована 23 июня с пневмонией. Тогда ПЦР_тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако легкие уже тогда были сильно поражены, а сатурация была очень низкая.
Артистка с высокой температурой дала концерт в Казани, после которого почувствовала себя уже невыносимо плохо и обратилась к врачам.
В общей сложности болезнь длится у нее с 19 июня. Сейчас артистка находится в состоянии медикаментозного сна (кома).
Ранее "Дни.ру" писали о том, что официальный представитель певицы МакSим разместила в соцсети икону и перепугала россиян. Многие подумали, что это связано с вероятной смертью артистки.
Позже пиарщица рассказала, что это в честь дня памяти Святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Как избавиться от прыщей?
Муж заставляет готовить