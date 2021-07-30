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Шоу-бизнес
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

В больнице, где находится тяжело больная певица МакSим, впервые рассказали о ее состоянии.
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Марина Абросимова лежит в московской больнице № 52. Сейчас все медучреждение перепрофилировано под больных с ковидом. Все отделения – "красная зона".

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Певица МакSим пришла в себя

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Представитель клиники рассказал, что звезда до сих пор находится в реанимации. Посещения во всей больнице запрещены даже родным и близким, пишет NEWS.ru. Пациентам можно только передавать посылки через персонал клиники.

38-летняя певица МакSим была госпитализирована 23 июня с пневмонией. Тогда ПЦР_тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако легкие уже тогда были сильно поражены, а сатурация была очень низкая.

Артистка с высокой температурой дала концерт в Казани, после которого почувствовала себя уже невыносимо плохо и обратилась к врачам.

В общей сложности болезнь длится у нее с 19 июня. Сейчас артистка находится в состоянии медикаментозного сна (кома).

Ранее "Дни.ру" писали о том, что официальный представитель певицы МакSим разместила в соцсети икону и перепугала россиян. Многие подумали, что это связано с вероятной смертью артистки.

Позже пиарщица рассказала, что это в честь дня памяти Святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 17:48 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

ЛЕРА
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А кто отвечает на этот вопрос-а.......ясновидящая Ну заткнитесь уже -То Исаева пиарилась на бедной Юлечке-тоона в Италии-.ходит по бутикам.когда она была в коме,то скоро появится и каждый деньчто-то придумывала Конечно деньги не пахнут,но совесть тоже надо иметь Теперь -эта директриса -ничего не знает.,, постоянно вылезает со своей информацией Почему врачи лечащие молчат Почему от них нет ничего Кроме одного_который сказал-легкое правое отказывает и сердце тоже отказывает Сейчас уже ничего не отказывает-Хотели себе повысить планку-видите --как лечим столько времени в коме .,а скоро выпишем
Гость813674
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Да перестаньте вратьБольше месяца якобы в коме и директор певицы говорит.что все будет хорошо Надоели эти сплетни и постоянный пиар Пусть лечится и перестаньте вообще писать Состояние ее.видимо.неплохое,если больше месяцы в иск коме и вы говорите что скоро вылечится То врач писал,что отказывает сердце и правое легкое- сейчас уже ничего не отказывает Замолчите.наконец-то Пишите о других молодых.которые там в коме действительно Никто о них не пишет и они сами по себе-никому не нужны умирают потихоньку и всем нужен толькм пиар на пиаре НАДОЕЛИ!!
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