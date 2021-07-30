"Господи, снова": Директор тяжелобольной МакSим перепугала россиян

Представители певицы МакSим взяли на себя ответственность предоставлять в Сети актуальную информацию о здоровье тяжелобольной певицы. Чтобы быть в курсе состояния звезды, россияне массово мониторят личные блоги пиар-менеджера Яны Богушевской и концертного директора Маргариты Соколовой. В инстаграм-аккаунте последней недавно появился пост, задевший народ за живое. Женщина разместила в Сети икону святой великомученицы Марины Антиохийской.
Увидев пост, но не успев прочитать описание к нему, некоторые россияне решили, что певица МакSим умерла. Впечатлительные пользователи Сети содрогнулись от ужаса и сильно расстроились. К счастью, Маргарита Соколова пояснила, по какому поводу поделилась священным изображением. Оказалось, 30 июля все Марины и Маргариты отмечают именины, поэтому директор не упустила возможности помолиться за здравие.
Озадаченные россияне заявили в комментариях, что испытали сильный страх. "Не пугайте! Фух! Спасибо Господу!", "Господи, я снова испугалась. Дай Бог здоровья", "Господи, у меня сердце стучит. Я испугалась", — написали люди. Представительница певицы МакSим обнадежила их, уточнив, что состояние артистки улучшилось. "Поздравлять нас надо", — выразилась женщина.
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