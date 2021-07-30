Стареющая Гузеева плюнула в женщин с натуральной красотой: Мода для ленивых

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ей приятнее общаться с ухоженными женщинами.

62-летняя Лариса Гузеева в "Инстаграм" высказалась о старении. Ведущая шоу "Давай поженимся!" написала, что считает моду на натуральные седые волосы и так называемую натуральную красоту дурацкой. Знаменитость согласна, что старение – неизбежный процесс, однако лучше, если человек ухаживает за собой.

Также актриса считает, что если природа чего-то недодала, а возможность выглядеть лучше есть, нужно ею пользоваться. "Мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин", – заявила звезда фильма "Жестокий романс". Гузеева отметила, что всю жизнь экспериментирует со своей внешностью.

Многие интернет-пользователи согласились с мнением Ларисы. Большинство поклонников телеведущей считают, что натуральная красота – это "мода для ленивых". Однако некоторые женщины, которые выступают за естественность, сочли высказывание знаменитости плевком в их сторону. "Каждому свое!", "Дайте уже людям возможность быть теми, кем они хотят!", – написали фолловеры.

Напомним, ранее Лариса Гузеева рассказала об отношениях со своей дочерью Ольгой Бухаровой. Телеведущая призналась, что раньше уделяла мало внимания наследнице, поэтому сейчас старается каждую свободную минуту проводить рядом с ней.