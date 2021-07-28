"Обалдеть!": Гузеева показала уникальный кадр с Григорьевым-Апполоновым

Телеведущая выложила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором позируют молодыми певец из "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов, актриса Лариса Удовиченко, певица Алика Смехова и сама артистка.
Лариса Гузеева отметила, что данный уникальный кадр сделан на первом кинофестивале "Кинотавр" в 1990 году. Она рассказала, что в то время Андрей Григорьев-Апполонов работал манекенщиком в Сочи.
Пользователи соцсети принялись горячо обсуждать черно-белое фото. "Обалдеть", "Молодость и красота – убойное оружие", "Какие все молодые, хорошенькие", – восхитились подписчики Ларисы Гузеевой.
Напомним, что через несколько лет Андрей Григорьев-Апполонов стал настоящей звездой. Артист пришел в группу "Иванушки" и стал мегапопулярен.
Как писали "Дни.ру", весной этого года Лариса Гузеева стала членом жюри нового проекта "ТикТок Талант" на телеканале "Пятница". Теледива не раз упоминала, что ей не нравится образ, сделанный для шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Она не любит безразмерные цветастые кофточки, предпочитая стильные наряды.
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