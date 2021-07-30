Напугавшая народ директор МакSим нашла оправдание

Концертный директор Марины Абросимовой в последнее время держит россиян в курсе деталей состояния исполнительницы, страдающей от двусторонней пневмонии. Знаменитость уже более месяца лежит в больнице. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Недавно Соколова сообщила, что певицу МакSим начали выводить из медикаментозного сна, поскольку в ее состоянии появились улучшения. Однако последняя публикация Маргариты в своем инстаграм-аккаунте напугала народ.Официальный представитель звезды разместила в соцсети икону, которая вызвала у фанатов ассоциации со смертью артистки и тем самым всполошила их. Затем она рассказала, что сегодня день памяти Святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. Директор артистки поздравила всех женщин с этими именами с именинами. "Ты же, имеющая дерзновение ко Господу, от всяких бед, зол и болезней освобождай нас, с любовию зовущих", – высказалась Соколова.
Как писали "Дни.ру", фолловеры же стали заявлять под снимком, что напуганы, но менеджер певицы МакSим их успокоила. Она заверила, что теперь за них с исполнительницей надо только радоваться. По словам Соколовой, певица учится дышать самостоятельно и даже иногда приходит в себя.
Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Перед этим она отработала концерт в Казани, куда поехала уже с повышенной температурой. Это усугубило состояние звезды. Ранее реаниматолог сделал прогноз на восстановление знаменитости.
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